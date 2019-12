De Ligt-Demiral, un duello in attesa del futuro

TORINO – Maurizio Sarri alla Juve ha la fortuna di poter scegliere in difesa il miglior interprete in base all’avversario. Da un lato Matthijs De Ligt, fisico ma con buona tecnica, dall’altro Merih Demiral, gran forza e interventi concreti. I due, sulla carta, sono gli alter ego di Bonucci e Chiellini, compagni che in un futuro non troppo lontano potrebbero sostituire. Per adesso i classe ’98 e ’99 si sfidano per una maglia da titolare al fianco del 19, in attesa del ritorno del capitano. Con tutti e quattro a disposizione, e Rugani da valutare, i bianconeri vantano un reparto invidiabile in mezza Europa, per il presente e per il futuro.