De Ligt a Rabiot sui social: “Si sorride sempre con Adri”

TORINO – Tanti sorrisi e tanta gioia in casa Juventus alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros: a mostrarla sono gli stessi giocatori sui propri social network. Infatti, Matthijs de Ligt ha pubblicato su Instagram una foto in cui scherza con Adrien Rabiot durante l’allenamento. “Si sorride sempre con Adri” ha scritto il difensore olandese, che oggi ha preso parte alla preparazione alla Continassa con il resto della squadra: tuttavia, ancora non potrà essere presente al fianco del francese sul campo e dovrà aspettare la sfida di campionato contro la Lazio. Nel frattempo, però, ride e scherza con i compagni, che domani dovranno affrontare un impegno europeo molto importante.