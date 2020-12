De la Morena su Sergio Ramos: “Vuole lasciare Madrid: su di lui c’è la Juve”

TORINO – Potrebbero aprirsi nuove possibilità per la Juventus, che da alcune settimane ha messo nel mirino un obiettivo di lusso. Stiamo parlando di Sergio Ramos, che negli ultimi giorni sembrava vicino al rinnovo di contratto con il Real Madrid. Tuttavia, nelle ultime ore, il giornalista di Onda Cero José Ramón de la Morena ha parlato del futuro del capitano dei Blancos, affermando: “Sergio vuole lasciare Madrid, il rinnovo non è affatto ad un passo. Sono pronte diverse offerte per il giocatore: su di lui c’è anche la Juve, oltre al Paris Saint Germain e ad alcune squadre inglesi“. Parole che lasciano aperto uno spiraglio per la Vecchia Signora, che nelle prossime sessioni potrebbe provare ad affondare il colpo per Sergio Ramos. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA