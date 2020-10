De Jong: “Mi sono divertito, abbiamo disputato un ottimo match”

TORINO – Si è conclusa con la sconfitta della Juventus per 2-0 la super sfida di Champions League dell’Allianz Stadium: ad uscire vincitore è stato il Barcellona di Ronald Koeman, grazie alle reti di Dembelé e Messi. Al termine della gara, ha parlato ai microfoni della UEFA uno dei protagonisti della serata, l’olandese Frenkie De Jong. Il centrocampista classe ’97, che ha condiviso il reparto con l’ex bianconero Miralem Pjanic fino all’ingresso i campo di Busquets, ha affermato:

“Abbiamo disputato un ottimo match, specialmente nel secondo tempo: abbiamo tenuto il possesso del pallone e lo abbiamo fatto girare bene per il campo. Pedri è giovanissimo, ma ha un enorme talento. Preferisco il centrocampo, ma se il mister mi chiede di giocare in difesa non mi tiro indietro; quando ero più giovane mi era già capitato di farlo. Ieri sera mi sono divertito“.