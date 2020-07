De Ceglie: “Sarri? Il giudizio arriverà dopo la Champions”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Paolo De Ceglie ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN dello Scudetto dei bianconeri.

“La Juve ha la squadra più forte però vincere non è mai facile. Mi ricordo il primo scudetto che è stato festeggiato, come quello non è stato più festeggiato successivamente. Invece sarebbe giusto festeggiare sempre nello stesso modo. Non esiste il demerito delle altre squadre, esiste solo il merito della Juve che vuole arrivare in fondo e vincere sempre. Dopo il lockdown ho visto qualche calo di concentrazione di troppo che ha portato a prendere qualche gol in più del solito. Sarri? Il giudizio su un allenatore della Juve arriva guardando alle vittorie e ai trofei portati a casa. Il giudizio arriverà comunque dopo la Champions e abbraccerà tutte le competizioni disputate”

