Dani Alves: “Arthur? Non capisco la sua cessione, un anno fa era il nuovo Xavi”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus e del Barcellona Dani Aleves ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Catalunya.

“Il passaggio di Arthur ai bianconeri? Non mi ha chiesto alcun consiglio per firmare per la Juve. Io però nn capisco: un anno fa era il nuovo Xavi e ora lo hanno ceduto. Le grandi squadre agiscono in questo modo, non ti danno il tempo di adattarti”.

“Con Xavi sarà la versione 3.0 del Barcellona. Una squadra non è solo 11 giocatori, e ovviamente non è solo un allenatore, è l’insieme di tutti questi fattori. Solo così si forma una squadra grande e invincibile, solo quando c’è sintonia.”

