Dall’Inghilterra: Ramsey deluso per non poter affrontare McKennie

TORINO – Ancora problemi per Aaron Ramsey, alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare rimediato nelle scorse settimane. Per questo motivo, il centrocampista della Juventus non potrà prendere parte agli impegni del suo Galles, che questa sera affronterà in amichevole gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla BBC, il britannico sarebbe molto deluso dal fatto di non poter affrontare il compagno di squadra Weston McKennie. A riferirlo sarebbe stato lo stesso giocatore americano, dispiaciuto anche lui per non poter sfidare un altro bianconero.