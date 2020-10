Dall’Inghilterra: “Possibile scambio Isco-Vinicius per Paulo Dybala”

TORINO – Arrivano delle notizie bomba dall’Inghilterra per il calciomercato della Juventus. A riportarle è il tabloid britannico Daily Mail, che afferma: “Il Real Madrid prenderebbe in considerazione un possibile scambio Isco-Vinicius per la star della Juve Paulo Dybala”. I Blancos, infatti, sarebbero interessati all’attaccante argentino e sarebbero disposti anche a questa super offerta. Il tecnico degli spagnoli Zinedine Zidane stravede per la gioia e potrebbe privarsi tranquillamente di questi due giocatori, non molto impiegati ultimamente; l’esterno brasiliano, poi, è stato anche criticato pubblicamente da Karim Benzema, uno dei leader della squadra, e potrebbe lasciare Madrid in ogni caso.