Dall’Inghilterra: “Il PSG può riscattare Kean per solo 18 milioni di sterline”

TORINO – Arrivano nuove notizie dall’Inghilterra: secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, il Paris Saint Germain potrebbe prendere Moise Kean a titolo definitivo a solo 18 milioni di sterline. Il club francese ha preso in prestito dall’Everton il giovane attaccante della Nazionale Italiana nell’ultima sessione di mercato: su di lui, però, è stato forte anche l’interesse della Juventus, intenzionata a riportarlo all’ombra della Mole dopo solo un anno. Il club bianconero, però, sembrava aver desistito dall’operazione per le alte richieste dei Toffees, che si aggiravano intorno ai 30 milioni di euro: tuttavia, il Daily Mail ha fatto appunto sapere che l’accordo per il trasferimento definitivo tra gli inglesi e il PSG è stato raggiunto ad una cifra minore. L’Everton sarebbe, dunque, disposto a perdere quasi 10 milioni di euro da questa operazione: infatti, nell’estate 2019 aveva versato intorno ai 30 milioni nelle casse della Vecchia Signora per l’acquisto del giovane Kean.