Dal gol al Napoli alla vita da “bomber”: Khedira, che colpi da latin lover!

Quando non indossa gli scarpini, Sami veste i pani del 'cacciatore'. Scopriamo insieme tutte le sue 'conquiste amorose'. Oggi, tra l'altro, il tedesco compie 30 anni.

L’ULTIMO COLPO

Non solo i gol con la maglia della Juventus, Sami Khedira anche nella vita si è dimostrato un vero bomber. Il tedesco, nel corso degli anni, ha collezionato diverse 'conquiste amorose' fuori dal campo che non sono passate inosservate e nel giorno del suo compleanno vogliamo "celebrare" così il centrocampista bianconero. La sua ultima conquista? La bellissima modella tedesca Kimberley Mens, un angelo biondo che sembra aver dato serenità a Khedira anche fuori dal campo.

“SCIPPO A FEDEZ”

Il 29enne nato a Stoccarda, prima della modella tedesca Kimberley Mens, aveva avuto un flirt con la bella Giulia Valentina, ex fidanzata del rapper italiano Fedez. Secondo quanto riporta 361 Magazine, la celebre blogger e Khedira si sarebbero incontrati qualche mese fa, ma la storia non è durata a lungo.

UN ANGELO PER SAMI

Adriana Lima, più di un gol al 90° in un derby. Più della vittoria del campionato. La super modella di Victoria's Secret è stata il vero 'pallone d'oro' conquistato dal tedesco. In assoluto il flirt più chiacchierato della scorsa estate. I due sono stati immortalati a Mykonos mentre amoreggiavano…

UN PEZZO DA NOVANTA

Quattro anni di love-story con la bellissima Lena Gercke, modella e conduttrice tedesca. Quattro anni che hanno appassionato le cronache rosa in Germania e non solo. Nessuna infedeltà, ma vite ormai lontane e ritmi completamente diversi li hanno separati. Ma lei rimarrà per sempre uno dei più bei colpi nel repertorio del Bomber Sami…

UNA MISS 37ENNE

Da una modella tedesca a una olandese. La bellezza allora trentasettenne di Sylvie Meis. Sylvie è stata la donna più sexy d’Olanda dell’anno 2003. Nel 2006 è diventata Miss Bundesliga conquistando il cuore del tedesco Sami. Anche qui, che colpo Khedira!