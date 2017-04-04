Dal gol al Napoli alla vita da "bomber": Khedira, che colpi da latin lover! - JuveNews.eu
Dal gol al Napoli alla vita da “bomber”: Khedira, che colpi da latin lover!

redazionejuvenews
4 Aprile, 10:32 2017
Quando non indossa gli scarpini, Sami veste i pani del 'cacciatore'. Scopriamo insieme tutte le sue 'conquiste amorose'. Oggi, tra l'altro, il tedesco compie 30 anni.

L’ULTIMO COLPO

Non solo i gol con la maglia della Juventus, Sami Khedira anche nella vita si è dimostrato un vero bomber. Il tedesco, nel corso degli anni, ha collezionato diverse ‘conquiste amorose’ fuori dal campo che non sono passate inosservate e nel giorno del suo compleanno vogliamo “celebrare” così il centrocampista bianconero. La sua ultima conquista? La bellissima modella tedesca Kimberley Mens, un angelo biondo che sembra aver dato serenità a Khedira anche fuori dal campo. >>> VAI AL PROSSIMO COLPO DEL BOMBER

Schermata 2017-04-03 alle 17.11.44 17760523_10210762737097567_1797284871_n 17758001_10210762737017565_755034738_n

“SCIPPO A FEDEZ”

Il 29enne nato a Stoccarda, prima della modella tedesca Kimberley Mens, aveva avuto un flirt con la bella Giulia Valentina, ex fidanzata del rapper italiano Fedez. Secondo quanto riporta 361 Magazine, la celebre blogger e Khedira si sarebbero incontrati qualche mese fa, ma la storia non è durata a lungo. >>> VAI AL PROSSIMO COLPO DEL BOMBER

Schermata 2016-12-11 alle 21.35.18 Schermata 2016-12-11 alle 21.34.40  Schermata 2016-12-11 alle 21.34.14

UN ANGELO PER SAMI

Adriana Lima, più di un gol al 90° in un derby. Più della vittoria del campionato. La super modella di Victoria’s Secret è stata il vero ‘pallone d’oro’ conquistato dal tedesco. In assoluto il flirt più chiacchierato della scorsa estate. I due sono stati immortalati a Mykonos mentre amoreggiavano…  >>>VAI AL PROSSIMO COLPO DEL BOMBER

Schermata 2016-12-11 alle 21.50.55

Schermata 2016-12-11 alle 21.48.05

Schermata 2016-12-11 alle 21.46.29

Schermata 2016-12-11 alle 21.44.58

Schermata 2016-12-11 alle 21.44.38

UN PEZZO DA NOVANTA

Quattro anni di love-story con la bellissima Lena Gercke, modella e conduttrice tedesca. Quattro anni che hanno appassionato le cronache rosa in Germania e non solo. Nessuna infedeltà, ma vite ormai lontane e ritmi completamente diversi li hanno separati. Ma lei rimarrà per sempre uno dei più bei colpi nel repertorio del Bomber Sami…  >>> VAI AL PROSSIMO COLPO DEL BOMBER

Schermata 2016-12-11 alle 22.01.53

Schermata 2016-12-11 alle 22.01.25

Schermata 2016-12-11 alle 22.01.06

Schermata 2016-12-11 alle 22.00.26

UNA MISS 37ENNE

Da una modella tedesca a una olandese. La bellezza allora trentasettenne di Sylvie Meis. Sylvie è stata la donna più sexy d’Olanda dell’anno 2003. Nel 2006 è diventata Miss Bundesliga conquistando il cuore del tedesco Sami. Anche qui, che colpo Khedira!

Schermata 2016-12-11 alle 22.12.48

Schermata 2016-12-11 alle 22.12.26

Schermata 2016-12-11 alle 22.09.04

Schermata 2016-12-11 alle 22.13.37

Schermata 2016-12-11 alle 22.22.41

