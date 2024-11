Dal “Chiello” rossonero al Gigi rossoblù: Ecco per chi tifavano i calciatori da bambini

Tanti i giocatori che hanno esternato la loro passione calcistica

#EPCC

Professionalità e passione non sempre vanno di pari passo, anzi spesso i calciatori si ritrovano a giocare in squadre che da piccoli vedevano come acerrimi rivali. L'ultimo, in ordine di tempo, a rivelare la sua passione calcistica è stato Giorgio Chiellini che ieri, ospite da E poi c'è Cattelan, ha rivelato di esser cresciuto con la passione per il Milan: "Ho avuto il Milan nel cuore, da bambino tifavo per i rossoneri e avevo il poster di Maldini appeso sul muro della cameretta."

BOMBER BIANCONERO

Chi si è ritrovato dopo anni difficili all'estero è Ciro Immobile, vero mattatore della Lazio di Simone Inzaghi in questa stagione. L'attaccante biancoceleste, nonostante i suoi trascorsi più che felici con la maglia del Torino, è sempre stato un grande tifoso della Juventus: "La fede bianconera è una cosa di famiglia che mi è stata tramandata. Quando fui preso dalla Juve, a 16 anni, dal Sorrento, fu davvero la realizzazione di un sogno".

GIGI ROSSOBLÙ

Un altro bianconero con una fede "diversa" è Gianluigi Buffon, che da piccolo partiva dalla sua Carrara per andare a vedere… il Genoa. Il portiere della Juve non ha mai parlato della sua fede, ma a confermarla è stato il suo procuratore, Silvano Martina, quasi otto anni fa in un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX: ""Il Genoa è speciale? Lo è davvero, lo sanno tutti. Ed è per questo che Gigi Buffon vuole indossare la maglia del Genoa. Prima o poi lo farà, il suo amore per il Genoa è storia di vecchia data. Sarà difficile convincere Gigi? Ha un contratto con la Juventus, ma quel desiderio lo ha espresso tante volte."

ROSSONERO DI PREMIER

Non solo Giorgio Chiellini, un altro difensore centrale con la passione rossonera è Andrea Ranocchia. Anche qui si parla di un'intervista di vecchia data, addirittura di nove anni fa, dove ai tempi dell'Arezzo il difensore dell'Hull City confessò il suo amore per i colori del Milan: "Se potessi scegliere dove andare, la risposta è scontata: Milan. Sono da sempre un tifoso rossonero e il mio idolo è Alessandro Nesta. Se proprio dovessi realizzare un sogno, andrei al Milan"

FEDE TATUATA

Una fede anche tatuata sulla pelle, quella di Emiliano Viviano per la 'Viola'. Il portiere della Sampdoria ha avuto anche l'opportunità di vestire la maglia della Fiorentina, solo che dopo una stagione al Franchi la società ha deciso di non riscattarlo. Nel giorno del suo arrivo a Firenze, il portiere doriano ha ammesso la sua fede per la Viola: "Sogno la Fiorentina fin da bambino, per uno nato a Fiesole che faceva il tifo in curva per Batistuta la maglia viola è il massimo" le sue parole riportate da La Repubblica.

VIOLINO BIANCONERO

Ha suonato il suo violino tante, tantissime volte in giro per l'Italia, ma mai per i colori della sua squadra. Alberto Gilardino ha girato l'Italia tra Piacenza, Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli e Pescara, ma non ha mai avuto l'occasione di vestire la maglia della Juventus. "A casa mia, o eri della Juventus o del Torino: io ero appassionato della Juve, andavo a vedere Baggio, Vialli e Moeller…" ha rivelato il Gila alla rivista '11'.

DERBY ROMANO

Un biancoceleste a tinte giallorosse. Alessio Romagnoli è cresciuto calcisticamente con la maglia della Roma, ma il difensore del Milan è un grande tifoso della Lazio. Nel giorno del suo addio ai giallorossi uscì una sua foto con la maglia biancoceleste e, pochi giorni fa, dopo la vittoria della Lazio nel derby di Coppa Italia Romagnoli ha pubblicato una "Instagram Story" a tinte biancocelesti.

CECCHINO MILANISTA

Dopo una stagione di crisi, Edin Dzeko ha conquistato l'Italia e soprattutto ha rapito il cuore dei tifosi della Roma. Valanghe di gol e prestazioni di assoluto livello, ma il sogno di Dzeko era quello di sbarcare in Italia con un'altra maglia, quella rossonera: "Ho già detto diverse volte di essere un tifoso del Milan e il mio obiettivo è sempre stato quello di poter giocare con un grande club come quello rossonero". Così parlava Dzeko nel 2009, ai tempi del Wolfsburg, al sito ufficiale della FIFA.

DI MADRE IN FIGLIO

È il sogno di mercato di Juventus e Inter per la prossima estate, ma chi sceglierà Marco Verratti per il suo futuro? Se dovesse ascoltare il cuore e la fede calcistica, i tifosi della Juve possono stare tranquilli. A rivelare la sua passione per i bianconeri fu proprio sua madre: "Io sono juventina e Marco ha fin da piccolo respirato questa mia fede diventando un tifoso bianconero".

IL “CASO” PARTENOPEO

Un caso che ha commosso l’Italia quello di Fabio Quagliarella, il cui addio al Napoli era sembrato un tradimento ai suoi colori. La sua fede partenopea non è mai stata nascosta, ma Quagliarella è stato costretto a lasciare Napoli per colpa di uno stalker, condannato poche settimane fa a 4 anni e otto mesi di reclusione. Le parole di Quagliarella a Le Iene fanno capire come l’attaccante della Samp non avrebbe mai voluto lasciare il “suo” Napoli: “Sarei voluto diventare capitano del Napoli che adesso è diventato uno squadrone e magari vincere pure qualcosa”