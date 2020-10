Daily Mail: “Il furioso Andrea Pirlo definisce la sua Juve giovane e ingenua”

TORINO – La Juventus torna a casa un po’ delusa dal risultato ottenuto ieri sera: i bianconeri hanno pareggiato 1-1 in casa del Crotone, mostrando molti limiti della squadra allenata da Andrea Pirlo. Lo stesso tecnico se ne è accorto e ne ha parlato alla fine del match dello Scida: le sue dichiarazioni sono state riportate anche in Inghilterra dal Daily Mail, che ha analizzato le sue affermazioni. Ecco le parole del tabloid britannico sull’allenatore della Juve:

“Il furioso Andrea Pirlo definisce la sua Juventus “giovane” e “ingenua” dopo che Federico Chiesa è stato espulso al suo debutto nel pareggio shock per 1-1 contro il neopromosso Crotone. Pirlo ha avvertito i suoi giocatori: devono mostrare un livello di maturità migliore dopo aver abbassato i loro standard e aver ricevuto un cartellino rosso per la seconda volta in tre partite di campionato. Il colpo dell’estate Federico Chiesa ha ricevuto un’espulsione al suo debutto, per un pestone ai danni di Luca Cigarini nel secondo tempo di questa gara deludente. Pirlo era senza giocatori esperti come Cristiano Ronaldo, Alex Sandro, Aaron Ramsey e Paulo Dybala per la partita di sabato e ha ammesso che la loro assenza si è fatta sentire. […]

Pirlo era senza Ronaldo, ma anche senza Weston McKennie dopo che la coppia è risultata positiva al coronavirus martedì; Sandro, Ramsey e Dybala, invece, sono ancora fuori per infortuni. Il pareggio di sabato lascia la Juventus al quarto posto, con solo otto punti conquistati nelle prime partite. Un aspetto positivo che Pirlo ha trovato nella partita è stato che Alvaro Morata ha segnato un gol al suo secondo esordio alla Juventus. L’attaccante ha sfruttato un colpo da distanza ravvicinata per pareggiare, dopo aver ricevuto l’assist da Chiesa. Il prossimo appuntamento per la Juventus in Seria A è lo scontro casalingo con l’Hellas Verona e Pirlo si aspetta una prestazione decisamente migliore nel prossimo fine settimana“.