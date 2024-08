Da Balo che fa infuriare a Gerrard al rosso di Lanzafame, quandi casi pre Trotta-Falcinelli

I litigi per tirare un calcio di rigore sono tanti, quanto successo a Crotone non è un unicum

RISSA

Sono addirittura venuti alle mani Schmeichel e Coke per un rigore nella sfida tra Bury e Yeovil in un incontro del 2012 della League One. Qui sopra il video.

IL SOLITO MARIO

In quel di Liverpool, litigio tra Balotelli e Henderson per un rigore in Europa League. Mario segna, ma Gerrard non la manda giù: "così non si fa"

HIGUAIN, L’ALTRO

Non c'è solo Gonzalo Higuain tra i professionisti, anche Federico Higuain gioca in America e per un rigore ha avuto un forte litigio con Kamara, che decide di lasciare addirittura il campo.

ROSSO DI RIGORE

L'ex Juve Davide Lanzafame, nel 2013 con la maglia dell'Honved in Ungheria si è fatto addirittura espellere mentre litigava con il compagno di squadra Martinez.

LITIGIO.. ED ERRORE

I litigi per i rigori sono arrivati addirittura in Cina. Nella partita tra Guizhou Renhe e Shanghai Shenxin, gli ospiti hanno un penalty a favore e il capitano Maczynski e la punta Ricardo Santos litigano all'altezza del dischetto del rigore. Dagli undici metri va il capitano e, clamorosamente, sbaglia!

ERRORE “BIANCONERO”

L'ex Juve Valeri Bojinov ha fatto esattamente la stessa cosa di Maczynski, litigio prima del rigore con la maglia dello Sporting Lisbona ed esecuzione.. DISASTROSA!

“MAXI” MULTA

È costata una Maxi multa la scelta di Maxi Lopez di contendere il rigore a Lodi a Catania nel 2011. L'allora A.D. degli etnei Lo Monaco difese le scelte di Montella "l'allenatore sceglie il rigorista, non si discute!"

RECENTISSIMO

Il fatto più recente, prima del caso di Crotone, riguardava l'Atalanta e la scelta di Kessie contro il Torino. Il centrocampista ivoriano ha tolto il rigore a Paloschi e realizzato il gol vittoria, lieto fine proprio come oggi.

L’ULTIMO CASO

Trotta-Falcinelli è il caso di oggi, quasi un minuto di litigio prima di lasciare il pallone a Trotta, che fortunatamente ha segnato il gol del vantaggio per il Crotone.