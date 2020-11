Cucchi sul pareggio della Juventus: “Colpisce l’assenza di personalità”

TORINO – Un altro risultato deludente per la Juventus di Andrea Pirlo, che ieri ha pareggiato per 1-1 sul campo del Benevento. Senza Cristiano Ronaldo e senza mezza difesa, la squadra ha mostrato ancora una volta tutte le sue lacune, in una gara assolutamente da dimenticare. Al termine della sfida, ha voluto commentare il pareggio della Juve anche Riccardo Cucchi: il celebre cronista di Radio Rai, con un post sul proprio profilo Twitter, ha infatti detto la sua sulla prestazione dei bianconeri, accusati di scarsa personalità. Ecco le sue parole: "La Juventus poteva chiuderla nel primo tempo. Non c'è riuscita. Nel secondo il Benevento ha chiuso ogni spazio giocando con grande agonismo. La Juve ha rallentato i ritmi e si è spenta. Al di là di ogni ragionamento tattico, colpisce l'assenza di personalità".