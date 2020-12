Cuadrado tra i migliori uomini-assist d’Europa

TORINO – In questo inizio di stagione un po’ zoppicante della Juventus, diverse note positive hanno allietato Andrea Pirlo e i tifosi juventini. Una di queste è senza dubbio Juan Cuadrado, che in queste prime partite di campionato e di Champions League sta risultando sempre più decisivo. I suoi passaggi, infatti, hanno permesso ai suoi compagni di fare diversi gol e hanno portato il colombiano ad essere tra i migliori uomini-assist d’Europa. Sono 7 i suoi passaggi decisivi che hanno portato ad altrettante reti: davanti a lui ci sono solamente Harry Kane del Tottenham con 11 e Kevin De Bruyne del Manchester City con 10. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<