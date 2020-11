Cuadrado non si abbatte sui social: “Più uniti che mai”

TORINO – Un’amara sconfitta per la sua Colombia, che in casa soccombe per 3-0 sotto i colpi dell’Uruguay guidato da Luis Suarez ed Edinson Cavani. Al termine della sfida, però, Juan Cuadrado, esterno della Juventus e della Nazionale sudamericana, non si è abbattuto e lo ha mostrato sui social. “Siamo più uniti che mai, con la Fede e la fiducia in Dio. A volte si vince e a volte si impara. Voltiamo pagina e pensiamo alla prossima partita“. Queste le parole del giocatore, che su Instagram ha commentato la partita di ieri sera. Cuadrado non si abbatte e rincuora i compagni in vista delle prossime sfide: il carattere giusto, anche per la Juve di Andrea Pirlo.