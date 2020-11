Cuadrado e la carica social: “Allegria! Siamo pronti per domani”

TORINO – Sono determinati i giocatori della Juventus in vista della prossima sfida di Champions League: domani sera, i bianconeri affronteranno nella trasferta di Budapest il Ferencvaros, nel match valido per la terza giornata del girone G. Alla vigilia dell’incontro, gli uomini di Andrea Pirlo si sono allenati alla Continassa, preparando gli ultimi schemi per la partita. Molta determinazione tra i calciatori e anche Juan Cuadrado ha suonato la carica sui social: l’esterno colombiano, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae sorridente insieme a Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi durante l’allenamento. “Allegria! Siamo pronti per domani. Tutto dalla mano di Dio!” ha scritto il numero 16 bianconero, che domani potrà essere ancora decisivo con il suo contributo.