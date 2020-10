Crotone-Juventus: top 5 goals!

La rete di Mandzukic allo scoccare dell’ora di gioco. Un quarto d’ora dopo Higuain chiude i conti con un gol tipicamente suo. L’assist in profondità è di Rincon. Il Pipita davanti a Cordaz è freddo, lo supera agevolmente e con la porta spalancata è un gioco da ragazzi mettere il sigillo sul verdetto della partita.

2006-07 VALERI BOJINOV

Crotone-Juventus del 2006-07 è la partita delle prime volte. La gara è un inedito, come inedita è la stagione dei bianconeri in Serie B. In Calabria la Juve ottiene la prima vittoria in trasferta del campionato dopo il pareggio nell’esordio a Rimini. E a firmare la rete che mette in discesa la gara è un neo-acquisto, il bulgaro Bojinov, bravissimo a raccogliere un assist di Zalayeta: stop di destro e girata di sinistro. Nella ripresa Valeri chiuderà la sfida sul 3-0, portando a casa 3 punti in una serata dove la Signora è priva dell’apporto di Del Piero e Trezeguet.

2006-07 JEAN-ALAIN BOUMSONG