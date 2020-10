Crotone-Juventus – Dove vedere il match dei bianconeri

TORINO – Torna in campo la Serie A e anche la Juventus si troverà impegnata in trasferta contro il Crotone, una gara che potrebbe tendere alcune insidie. I ragazzi di Andrea Pirlo si troveranno ad affrontare i calabresi, neopromossi dalla Serie B, senza Cristiano Ronaldo, causa coronavirus: l’obiettivo della Vecchia Signora rimane comunque la vittoria e sarà importante il sostegno del pubblico, anche se da casa. Pertanto, ecco dove sarà possibile vedere il match dei bianconeri di questa sera: la partita verrà trasmessa in diretta TV e streaming dalla piattaforma DAZN (canale 209 di Sky) e il calcio d’inizio è previsto per le 20:45.