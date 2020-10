Crotone-Juve – I convocati di Stroppa per il match con i bianconeri

TORINO – Sta per tornare in campo la Serie A e, domani sera, la Juventus sarà impegnata in trasferta contro il Crotone. La squadra calabrese è una delle neopromosse e si prepara ad affrontare i campioni d’Italia dopo più di due anni. Oggi, l’allenatore dei rossoblu Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati per il match con i bianconeri: nelle scelte, ha dovuto far fronte ad alcune assenze importanti, come quelle di Zanellato e Benali. Ecco i convocati del Crotone per la partita con la Juve:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Reca.

Centrocampisti: Cigarini, Crociata, Molina, Rojas, Eduardo, Vulic, Petriccione.

Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias