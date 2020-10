Crotone-Juve – Gigi Buffon titolare per la presenza 650 in Serie A

TORINO – Oggi torna in campo la Serie A e la Juventus dovrà vedersela in trasferta contro il Crotone, una delle neopromosse dalla Serie B. Un match molto importante per i bianconeri, che non avranno a disposizione Cristiano Ronaldo, trovato positivo al coronavirus: il vero protagonista della serata, però, sarà un altro giocatore, che sta scrivendo l’ennesima pagina di una carriera spettacolare.

Si tratta di Gigi Buffon, che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi partirà titolare e otterrà la sua presenza numero 650 nel campionato di Serie A. Un record incredibile per il portiere della Juve, che si appresta ad iniziare la sua 24esima stagione da professionista in Italia: all’età di 42 anni, il grande Buffon non smette di regalare emozioni e di raccogliere record su record.