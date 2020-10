Cristiano Ronaldo – La madre di CR7 è stata la prima persona avvisata

TORINO – La notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo ha già fatto il giro del mondo. Il fenomeno portoghese della Juventus è stato trovato positivo al sesto tampone effettuato in sette giorni nel ritiro della sua Nazionale: adesso dovrà rimanere in isolamento per i prossimi giorni, finché non risulterà negativo nei prossimi test

Nonostante la rapidità con cui si è diffusa la notizia, dal Portogallo annunciano che è stata riportata innanzitutto alla sua famiglia. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Correio da Manhã, la madre di CR7 è stata la prima persona avvisata della positività del figlio. La signora Dolores Aveiro è molto legata a Cristiano, che ha seguito in ogni sua avventura calcistica: purtroppo, in questi giorni non potrà stargli vicino fisicamente.