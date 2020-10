Cristiano Ronaldo – Il retroscena sulla positività del portoghese

TORINO – Una bomba è scoppiata nel panorama calcistico internazionale: Cristiano Ronaldo è stato trovato positivo al coronavirus. Il campione della Juventus, in seguito ai test effettuati con la sua Nazionale, è risultato contagiato dal Covid-19: dal Portogallo, però, arrivano anche altre notizie altrettanto incredibili su questa vicenda.

Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Record, la positività del giocatore portoghese è uscita fuori al sesto tampone in sette giorni. CR7 e i suoi compagni di Nazionale, sono stati sottoposti a molti test anti-Covid in questi giorni: solamente all’ultimo, però, sono usciti questi risultati. Adesso, Cristiano dovrà rimanere in isolamento per i prossimi giorni, fino a che non sarà trovato negativo ai prossimi tamponi.