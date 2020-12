Costacurta su Juve-Porto: “Bianconeri superiori e con margini di miglioramento”

TORINO – La Juventus negli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 affronterà il Porto. Oggi a Nyon sono andati in scena i sorteggi per la prima fase ad eliminazione diretta del torneo e la Vecchia Signora ha pescato una sua vecchia conoscenza europea: diversi incontri tra le due squadre, infatti, tra cui anche la finale di Coppa delle Coppe del 1984. Anche Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sfida tra Juve e Porto. Ecco le parole dell’ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana:

"La Juventus ha dei margini di miglioramento in questo tempo. I bianconeri sono già superiori e da qui a febbraio possono anche aumentare il gap con il Porto, che già sembra notevole".