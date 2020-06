Costacurta: “Juve? Vogliono tutti la palla sui piedi”

TORINO – L’ex giocatore ALESSANDRO Costacurta ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

L’ex milanista ha parlato del momento che sta attraversando la Juventus: “La resistenza dei giocatori non è al meglio, in questo momento vogliono tutti la palla sui piedi. Lo si è visto nella partita contro il Napoli: c’è un inserimento intorno all mezz’ora del primo di Dybala su lancio di Bonucci, l’unico. Ramsey è uno che si inserisce, Bentancur ci prova e ha gamba per provarci, ma non con i tempi giusti. Ramsey invece ha tempo, qualità.”

