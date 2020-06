Conte: “Non possiamo sbagliare se vogliamo rimanere in cima”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato intervistato in conferenza stampa.

Il tecnico ha parlato alla vigilia della partita che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Sassuolo, contro il quale vogliono continuare a vincere per non staccarsi dal treno di testa: “Juventus e Lazio hanno fatto meglio di noi. Per noi ogni partita rappresenta la partita della vita. Non possiamo sbagliare se vogliamo rimanere in cima”.

