Conceiçao lancia la sfida alla Juve: “Faremo di tutto per onorare il Porto”

TORINO – Ieri sono andati in scena i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League e la Juventus se la vedrà a febbraio contro il Porto. Oggi, Sergio Conceiçao, allenatore dei lusitani, ha parlato alla stampa alla vigilia della sfida di campionato della sua squadra: nelle sue parole, il tecnico portoghese ha voluto lanciare la sfida alla Juve, prossima avversaria nell’Europa che conta. Ecco quanto detto dall’ex giocatore della Lazio:

“Manca ancora molto tempo e ci penseremo più avanti, ma vogliamo essere tra i migliori e, per questo, dobbiamo confrontarci con loro. Sulla carta siamo la squadra che ha il valore di mercato più basso tra tutte quelle che sono arrivate agli ottavi. Tuttavia, faremo di tutto per onorare il Porto e la sua storia“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<