Commisso: “Senza i tre punti a tavolino, la Juve sarebbe sotto di noi”

TORINO – Torna a parlare della Juventus il presidente della Fiorentina: intervistato da Radio 1, Rocco Commisso ha rilasciato delle dichiarazioni sull’inizio di questa stagione per la sua squadra e sul campionato di Serie A. Nelle sue parole, anche un riferimento ai bianconeri. Ecco, dunque, quanto affermato dall’imprenditore italo-americano:

“Ogni volta mi viene chiesto di Beppe Iachini: ieri la squadra ha vinto e si è visto un miglioramento, per quale motivo dovrei esonerarlo? Stiamo andando abbastanza bene in campionato; abbiamo avuto alcune gare difficili, ma l’allenatore ha tutta la mia fiducia. Senza i tre punti a tavolino la Juve sarebbe sotto di noi, però non sento ancora voci di un possibile esonero di Pirlo. Io, poi, non intervengo sul mercato, ho espresso la mia solo su Amrabat perché mi era piaciuto come giocava: Callejon l’ha scelto il mister e per tutto il resto ci pensa Pradè“.