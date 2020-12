Clamoroso dall’Inghilterra: la Juve pronta ad offrire CR7 per Pogba

TORINO – Continuano ad arrivare notizie clamorose sul mercato della Juventus dall’Inghilterra: nelle ultime settimane, infatti, il club bianconero avrebbe messo gli occhi in Premier League, interessata ad un suo vecchio gioiello. Stiamo parlando di Paul Pogba, che sarebbe al passo d’addio con il Manchester United. Secondo quanto riportato dal giornalista Miguel Delaney a Football Ramble, la Juve sarebbe pronta ad offrire Cristiano Ronaldo per il francese. Potrebbero, dunque, aprirsi le porte di uno scambio stellare tra la Vecchia Signora e i Red Devils, con protagonisti due dei migliori giocatori del calcio europeo: CR7 e Pogba. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<