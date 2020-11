Chiellini sui social si prepara al ritorno in campo in Champions League

TORINO -La Juventus è in partenza per Budapest, dove domani sera affronterà nella terza giornata del girone G il Ferencvaros. L’allenatore bianconero Andrea Pirlo potrà contare sul rientro di alcuni giocatori fondamentali, tra cui il capitano: Giorgio Chiellini, infatti, è di nuovo a disposizione dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro la Dinamo Kiev. Con un post sul proprio profilo Instagram, il numero 3 ha mostrato la sua preparazione al ritorno in campo in Champions League: sui social, infatti, ha condiviso le immagini dell’allenamento svolto oggi alla Continassa in vista del match di domani. La Vecchia Signora potrà contare di nuovo sull’esperienza del suo capitano.