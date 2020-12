Chiellini e Khedira si allenano in gruppo

TORINO – La super sfida di campionato tra la Juventus e l’Atalanta si conclude con un pareggio per 1-1: in rete Federico Chiesa, che ha siglato un eurogol, e Remo Freuler, con Cristiano Ronaldo che ha sbagliato il rigore della possibile vittoria. Oggi, gli uomini di Andrea Pirlo si sono allenti al campo della Continassa per preparare la prossima partita. Sabato alle 20:45, infatti, i bianconeri affronteranno in trasferta il Parma di Fabio Liverani. Nella seduta odierna, si sono rivisti con il resto della squadra anche Giorgio Chiellini e Sami Khedira, che hanno svolto l’allenamento con tutto il gruppo; per la sfida di sabato potrebbero tornare a disposizione dell’allenatore. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<