Cerruti sulla corsa Scudetto: “Il Milan può farcela contro Juve e Inter”

TORINO – Comincia a farsi sempre più aspra la lotta per lo Scudetto, con la Juventus sempre protagonista, ma che deve vedersela con un’agguerrita e sempre più competitiva concorrenza. In particolar modo, la sorpresa nella lotta per il titolo in campionato è senza dubbio il Milan, che si trova al primo posto, ben 6 punti sopra i bianconeri. Della corsa allo Scudetto ha voluto parlare il noto giornalista Alberto Cerruti, che ai microfoni di Radio Rai ha affermato:

"I rossoneri non sono una sorpresa o una rivelazione, ma adesso sono una realtà consolidata: segnano spesso e nelle prime dieci giornate hanno fatto almeno due reti a partita. Senza Ibra e Kjaer ha comunque battuto la Sampdoria e credo che possa farcela contro Juve e Inter per il titolo. Bianconeri e nerazzurri non hanno la forza della squadra e del gruppo, ma il Milan gioca con spensieratezza e sembra non avere problemi. Inoltre, hanno il grande vantaggio di non essere costretti a vincere lo Scudetto".