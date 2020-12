Caso Suarez – La rettrice dell’Università per stranieri di Perugia si dimette

TORINO – Continua ancora a far discutere il caso di Luis Suarez, che vede coinvolta anche la Juventus. La società bianconera, nella persona di Fabio Paratici, è accusata di aver compromesso l’esito dell’esame di lingua italiana dell’attaccante uruguayano, all’epoca obiettivo di mercato della Juve. Oggi, la rettrice dell’Università per stranieri di Perugia ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico, visto il coinvolgimento nella vicenda. Giuliana Grego Bolli, con una lettera inviata al ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, ha affermato:

"Questa è una scelta che ho fatto poche ore fa, con molto rammarico ed una grande sofferenza personale, al termine di due anni di gestione proficua per l'Istituzione, che ho avuto l'onore di servire come docente prima e come rettore poi, a cui mi sono dedicata con devozione per quarant'anni".