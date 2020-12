Carragher: “Pogba? Giocatore più sopravvalutato che io abbia mai visto”

TORINO – L’ex calciatore del Liverpool Jamie Carragher ha parlato intervistato dai microfoni di Monday Night Football su Sky Sport, delle parole di Mino Raiola su Paul Pogba.

“Pogba? Toglietevelo dalle scatole! Lo dico da un anno, è il calciatore più sopravvalutato che io abbia mai visto in vita mia. E credo che quei due siano una disgrazia. Ora guardiamo tutti a quello che ha detto il procuratore e ci chiediamo cosa ne pensi Pogba, ma il procuratore al giorno d’oggi è un genitore, un migliore amico, un consulente finanziario. Fanno vacanze assieme, quei due sono amici per la pelle, quindi Pogba sa benissimo quello che Raiola dirà. E se così non fosse, dovrebbe licenziarlo. È molto semplice, le cose dovrebbero funzionare così. E comunque non so dove potrebbe andare. Chi se lo prende? Non capisco.”

”Anche lo United vuole liberarsene, non ci prendiamo in giro. Solskjaer fa giocare McTominay e Fred a centrocampo e mette dentro Pogba soltanto per far riposare loro due. Non gioca da un mese e anche prima che si infortunasse stava in panchina. Ha giocato solo per il turnover prima del Lipsia. E adesso lo fareste giocare in Champions dopo tutto quello che è successo? Anni fa, tutti sapevano che CR7 sarebbe andato al Real, ma lo United lo sopportava comunque perchè ne valeva la pena. E per Pogba non è così, quindi mandatelo via. Ci sono solo due club migliori dello United e parliamo di Barça e Real. Ma non ci sono possibilità che Barça o Real lo comprino, sarei sorpresissimo se succedesse. Magari il fatto di essere francese lo aiuterà con Zidane, ma personalmente io non mi ci avvicinerei neanche a Pogba.”

