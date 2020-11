Carlos Queiroz, ct Colombia: “Cuadrado può giocare ovunque”

TORINO – Tornano gli impegni delle Nazionali in tutto il mondo e anche i giocatori della Juventus saranno impegnati in questi giorni. Uno di questi è Juan Cuadrado, che ha raggiunto il ritiro della sia Colombia. L’esterno bianconero è stato elogiato dal suo ct Carlos Queiroz, che in conferenza stampa ha detto: “Cuadrado può giocare ovunque: l’ho schierato in tutti i ruoli. L’unico che gli manca è quello di portiere“. Parole di stima dell’allenatore portoghese per il calciatore sudamericano, che sta avendo un buon inizio di stagione a livello personale. I suoi assist, infatti, sono risultati decisivi in diverse partite giocate fin qui dalla Juve.