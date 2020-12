Capello e le toccanti parole per Rossi: “Vi faccio correre io a te e Maradona”

TORINO – Continua ad arrivare messaggi di cordoglio e di ricordo per il grande Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, scomparso nei giorni scorsi. Al coro di omaggi si è unito anche l’ex giocatore e allenatore bianconero Fabio Capello, che a Sky Sport ha rilasciato delle toccanti parole sul mitico Pablito:

“Rossi era un vero italiano e non era mai stato un uomo supponente. Infatti, non ha mai detto a nessuno :’Io sono il giocatore che ha fatto vincere i Mondiali all’Italia’ o cose così. Si è speso tantissimo per la Nazionale e tutto ciò che ha fatto insieme ai suoi compagni è stato qualcosa di unico. Ho sentito una frase di un altro Paolo Rossi, l’attore, che ha detto che adesso starà giocando con Maradona. Ecco, ora preparatevi perché quando arrivo vi faccio correre io a voi“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<