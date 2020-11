Calabria: “Scudetto? Presto per parlarne, pensiamo gara dopo gara”

TORINO – Il giocatore e terzino del Milan Davide Calabria ha parlato intervistato dai microfoni di Star Casinò Sport, ai quali ha parlato della lotta Scudetto e della corsa al primo posto in Serie A.

Queste le sue parole sulla vittoria finale del campionato: “Anche il Milan per lo Scudetto. Perché no? Non ci sono limiti. Bisogna pensare il più in grande possibile, poi si vedrà. Ora è presto per parlare di obiettivi stagionali, noi dobbiamo continuare su questa strada, pensando gara dopo gara.”