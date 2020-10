Busquets: “Dobbiamo tornare a vincere in vista del Real e della Juve”

TORINO – La Juventus non è stata l’unica a deludere ieri sera, ma c’è chi ha fatto peggio: il Barcellona, prossimo avversario in Champions dei bianconeri, ha infatti perso 1-0 contro il Getafe. Per questo, dopo la partita, Sergio Busquets ha parlato alla stampa spagnola, per esortare la squadra a ripartire in vista dei prossimi impegni; i blaugrana, infatti, a breve avranno il Clasico contro il Real Madrid e la super sfida europea con la Juve. Ecco le parole del centrocampista catalano, riportate dal blog Barça Blaugranes:

“Sapevamo che sarebbe stato difficile: una volta arrivati ​​davanti, quelli del Getafe erano molto sicuri. Abbiamo provato a vincere, ma oggi non era la nostra giornata. Abbiamo cercato di dare una certa fluidità al nostro calcio, provando a passarci la palla velocemente: ma è stato tutto più difficile quando sono andati in vantaggio. Non siamo stati abbastanza svegli stasera; abbiamo continuato a provare e abbiamo avuto delle occasioni alla fine della gara, ma dobbiamo accettare questo risultato. Penso che nel primo tempo abbiamo trovato qualche spiraglio negli spazi aperti, ma una volta che sono andati davanti sono stati bravi a chiuderli. Dobbiamo continuare a migliorare, la stagione è appena iniziata. Dobbiamo solo tornare a vincere il prima possibile in vista degli incontri con il Real Madrid e con la Juventus“.