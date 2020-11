Buffon ricorda ancora il suo esordio sui social: “Molto tempo fa”

TORINO – Ha solo 42 anni, ma Gianluigi Buffon è già una leggenda vivente. Per lui più di mille partite da professionista giocate in carriera tra club e Nazionale, di cui è il primatista assoluto; tantissimi anche i trofei conquistati con la maglie di Parma, Juventus e Paris Saint Germain, ma soprattutto il Mondiale del 2006, vinto con gli Azzurri guidati da Marcello Lippi.

Tutto questo ebbe inizio esattamente 25 anni fa, il 19 novembre del 1995, in una partita del campionato di Serie A contro il Milan. Per questo, oggi il portiere della Juve ha voluto ricordare ancora una volta il suo esordio sui social: attraverso un post sul proprio profilo Instagram, ha mostrato delle immagini significative di quel giorno e di alcuni momenti con tutti i club in cui ha giocato. “Molto tempo fa. Ma non così tanto tempo fa” sono state le parole di uno dei più grandi numeri 1 della storia del calcio mondiale. Tutto ebbe inizio 25 anni fa, ma la fine per Gigi sembra ancora molto lontana…