Buffon giocherà in Champions a quasi 43 anni, ma il record non sarà suo

TORINO – Questa sera andrà in scena la partita più importante della stagione della Juventus fino a questo momento: alle 21, infatti, i bianconeri scenderanno sul prato del Camp Nou per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League contro il Barcellona. La squadra di Andrea Pirlo si giocherà con i blaugrana il primo posto nel gruppo G e la possibilità di essere testa di serie nei sorteggi per gli ottavi.

Come riportato da La Stampa, questa sera potrebbe scendere in campo anche Gianluigi Buffon, che giocherebbe in Champions League a quasi 43 anni: un traguardo importantissimo per il portiere della Juve, a coronamento di una carriera incredibile. Tuttavia, il record assoluto della competizione non sarebbe il suo, dato che è detenuto da un altro estremo difensore italiano. Stiamo parlando di Marco Ballotta, che ha giocato la Coppa dei Campioni con la Lazio nel 2007, scendendo in campo a 43 anni e 252 giorni. Buffon, invece, compirà 43 anni il 28 gennaio 2021.