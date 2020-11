Bruno Giordano sulla sfida della Juve: “Voglio un Dybala gagliardo”

TORINO – Torna in campo in Champions League questa sera la Juventus, che affronterà in casa il Ferencvaros nella quarta giornata della fase a gironi. Della gara dei bianconeri ha parlato anche Bruno Giordano: l’ex attaccante, intervenuto ai microfoni di Maracanà, ha voluto dire la sua sulla sfida con gli ungheresi e su Paulo Dybala. Ecco le parole di Giordano:

“Questa sera voglio vedere un Dybala gagliardo, che possa giocare come sa lui. Gli sono successe molte cose quest’anno e spero che possa tornare presto ai livelli del passato: uno come lui, quando gioca, riesce a farti far pace con il calcio. Credo che Pirlo, anche questa sera, utilizzerà il 4-4-2: sta usando spesso questo modulo ormai. Prima era molto confusionario, perché si voleva giocare col trequartista ma molti uomini erano fuori posizione. Tra un po’ credo che proverà anche il 4-3-1-2 e la Joya giocherà trequartista, perché può stare dietro alle punte“.