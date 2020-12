Bonucci suona la carica sui social: “La Champions è tornata e noi siamo pronti”

TORINO – Domani sera torna in campo la Juventus per un’altra sfida europea: all’Allianz Stadium i bianconeri affronteranno la Dinamo Kiev, nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Alla vigilia della gara, gli uomini di Andrea Pirlo si sono allenati sul campo della Continassa con determinazione, per riscattare il risultato deludente della trasferta di Benevento. Per questo, Leonardo Bonucci ha voluto suonare la carica sui social per il match contro gli ucraini. “La Champions è tornata e noi siamo pronti” ha scritto il difensore bianconero su Instagram: con la ricaduta di Chiellini, la difesa della Vecchia Signora sarà affidata a lui.