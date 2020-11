Bonucci ieri su Instagram: “Domani sera in tribuna sarò il primo tifoso”

TORINO – Questa sera, purtroppo, l’Italia dovrà fare a meno di un altro dei suoi leader, a causa di continui fastidi muscolari. Leonardo Bonucci, infatti, non potrà giocare contro la Polonia per la sfida di UEFA Nations League e domani lascerà il ritiro di Coverciano per tornare a Torino. Il difensore della Juventus, però, questa sera sarà comunque al Mapei Stadium, anche se in veste di tifoso dalle tribune. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore su Instagram, in un post pubblicato ieri sul proprio profilo: il numero 19 non potrà essere presente in campo, ma non ha fatto di certo mancare il suo sostegno alla squadra sui social. Ecco le sue parole:

“Domani non potrò essere in campo per combattere insieme ai miei compagni a causa dei fastidi muscolari che mi porto dietro da qualche settimana e dopo la partita tornerò a Torino. Domani sera in tribuna sarò il primo tifoso di questa Nazionale che trasmette senso di appartenenza ed entusiasmo, con l’obiettivo di festeggiare una vittoria importante per tutti“.