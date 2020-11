Bonucci corre sui social: “Aspettando un’altra notte di Champions League”

TORINO – Si avvicina un’altra sfida europea per la Juventus, che domani sera affronterà nella trasferta di Budapest il Ferencvaros. Gli uomini di Andrea Pirlo oggi si sono preparati per il match che li aspetta e sono carichi per questa gara. Anche Leonardo Bonucci, sui social, ha mostrato la sua determinazione, postando sul proprio profilo Instagram le foto dell’allenamento. “Aspettando un’altra notte di Champions League” ha scritto il difensore bianconero, che corre per la conquista di un’altra vittoria internazionale con la Vecchia Signora.