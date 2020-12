Bonucci celebra la Frappart sui social: “I fatti sono i cambiamenti”

TORINO – Ieri sera la Juventus ha vinto la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev per 3-0, imponendosi ancora una volta nel proprio girone. Nella gara dell'Allianz Stadium, però, la vera notizia non è né la vittoria dei bianconeri né l'ennesimo gol di Cristiano Ronaldo, ma Stephanie Frappart. La francese, infatti, è la prima arbitro donna ad aver diretto una gara di Coppa dei Campioni e questo è un passo molto importante nella storia non solo del calcio, ma di tutto lo sport. Per questo, anche Leonardo Bonucci ha voluto celebrare la Frappart sui social, per esaltare il rinnovamento. "I fatti sono i cambiamenti"ha scritto il difensore bianconero su Instagram: un'altra nota positiva nella serata di Torino, oltre alla vittoria della Juve, ovviamente.