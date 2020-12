Bonucci amaro: “Sarebbe stato perfetto festeggiare le 300 presenze con una vittoria”

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri per 1-1 contro l’Atalanta nella sfida andata in scena all’Allianz Stadium di Torino, con i binaconeri che hanno fatto registrare il sesto pareggio in campionato.

Dopo la partita il numero 19 Leonardo Bonucci, alla trecentesima presenza in bianconero, ha postato sul suo profilo Instagram sfogandosi per la mancata vittoria: “300 partite in Serie A con la Juve. Festeggiare con una vittoria sarebbe stato perfetto. Peccato.

La voglia di lottare che abbiamo avuto è quella che serve per arrivare a prenderci i nostri obiettivi.

Recuperiamo e pensiamo già alla prossima.”