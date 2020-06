Bologna-Juventus: tre bianconeri diffidati

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera a Bologna per la ripresa della Serie A dopo lo stop per il Coronavirus.

I bianconeri sono chiamati a riscattare la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, e per farlo avranno bisogno di una grande prestazione: tra le fila bianconere però ci sono tre giocatori diffidati, che dovranno fare attenzione ai cartellini. Si tratta di Matthijs De Ligt, Paulo Dybala e Juan Cuadrado, che dovranno fare attenzione per non saltare la partita in programma venerdì contro il Lecce.

