Beruatto su Maradona: “A Natale faceva gli auguri a tutti i calciatori di Serie A”

TORINO – Anche dopo essersene andato, Diego Armando Maradona continua a far parlare di sé: non solamente per le sue gesta sul campo, ma anche per quello che faceva fuori. La sua vita fuori dal rettangolo verde, però, non era solamente segnata dal lato oscuro che, purtroppo, abbiamo conosciuto, ma era segnata soprattutto dal grandissimo cuore e dalla grandissima generosità di un uomo buono, che aveva sempre un occhi di riguardo per gli altri. A rivelarlo è stato Paolo Beruatto, allenatore dell’Under-16 della Juventus, che ha giocato contro il Pibe de Oro negli anni ’80. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore di Lazio e Torino ha affermato:

“Chi ama il calcio ama Diego: Maradona, infatti, ha rappresentato l’essenza di questo gioco, anche per come si comportava in campo e per il suo grande cuore. Non si è mai lamentato, ma ha mostrato sempre una grande disponibilità. Questo si vede perché ogni anno a Natale faceva gli auguri a tutti i calciatori della Serie A personalmente“.