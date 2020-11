Benevento-Juventus – La moviola del match: buona gestione per Pasqua

TORINO – Termina qui la sfida tra Juventus e Benevento, valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La gara è terminata con il pareggio per 1-1 tra le due squadre, con le reti di Alvaro Morata e Gaetano Letizia. Ecco la moviola del match.

La gara è stata affidata all'arbitro Fabrizio Pasqua, la cui gestione è stata nel complesso buona. Il primo tempo, il fischietto della sezione di Tivoli non è stato molto impegnato e ha osservato una partita sostanzialmente tranquilla. La seconda frazione di gioco è iniziata sulla falsa riga della prima, ma ha dovuto cercare di trattenere gli animi negli ultimi 15 minuti, tirando fuori diversi cartellini. Il primo è per Maggio al 59′, mentre gli altri sono per Cuadrado, che spinge l'avversario a gioco fermo, Schiattarella, per fallo su Rabiot, e Barba, per fallo su Morata: tutte decisioni giuste. Ammonito anche l'allenatore dei campani Pippo Inzaghi, per aver ripetutamente invaso l'area tecnica di Andrea Pirlo. A fine partita c'è un episodio dubbio nell'area del Benevento, con Morata atterrato da un difensore giallorosso: l'arbitro lascia correre, avrebbe potuto rivedere il contatto.