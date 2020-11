Benevento-Juventus affidata all’arbitro Pasqua

TORINO – Domani sera torna in campo la Juventus, che affronterà in trasferta il Benevento per la nona giornata del campionato di Serie A. La sfida del Vigorito è stata affidata all’arbitro Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli. Il fischietto laziale sarà aiutato dai guardalinee Bottegoni e Lombardo e dal quarto uomo Sacchi; al VAR ci sarà Di Paolo e l’assistente sarà Cecconi. Per il direttore di gara è il secondo incrocio con la Vecchia Signora in stagione, dato che ha già arbitrato la sfida contro il Verona, finita in pareggio. Inoltre, Pasqua fu l’arbitro anche del primo match tra Juve e Benevento nella stagione 2017-2018, finito con la vittoria dei bianconeri per 4-2.